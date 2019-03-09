/ Сборная России установила новый рекорд по золотым медалям на Универсиаде

На играх в Красноярске российская команда завоевала 30 наград высшей пробы.

Сборная России установила рекорд по количеству золотых медалей на проходящей в Красноярске зимней Универсиада. В активе российской команды 83 награды из которых 30 — высшей пробы.

В субботу, 9 марта, сборная России по биатлону в составе Александра Дедюхина и Валерии Васнецовой завоевала золото в одиночной смешанной эстафете. Эта золотая медаль и позволила установить рекорд. Отметим, что предыдущие достижение, установленное в 2017 году на играх в Алма-Ате, также принадлежит россиянам. На тех соревнованиях было завоевано 29 наград.

В пятницу, 8 марта, сборная России досрочно выиграла медальный зачет. Сейчас в активе национальной команды 30 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые награды. На втором месте, с показателем 6−3−4 идут спортсмены из Южной Кореи, замыкает тройку, с 3 золотыми и 1 серебряной медалью, команда Австрии.

Отметим, что значительный вклад в успех сборной России внесли и спортсмены из Челябинской области. Так, шорт-трекистка Екатерина Ефременкова принесла в медальный зачет 4 награды, из которых 2 бронзовые, 1 серебряная и 1 золотая.

Зимняя Универсиада в Красноярске завершится во вторник, 12 марта.