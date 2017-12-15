/ Ушел из жизни легендарный копейский тренер по боксу Эдуард Булатов

Прощание с основателем школы бокса в Копейске состоится 18 декабря.

Вчера, 14 декабря, скончался легенда тренерского боксерского «цеха» Челябинской области и России Эдуард Борисович Булатов. 8 января ему бы исполнился 81 год. В этот день 1937 года он родился в Челябинске, а через 10 лет перебрался в Копейск, где жил и трудился все это время. Эдуард Борисович с 1961 года начал заниматься тренерской деятельностью, а 1967 году стал одним из организаторов копейской областной школы бокса олимпийского резерва с несколькими филиалами в других городах Челябинской области. Его учениками являются заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и СССР Петр Галкин, серебряный призер европейского и мирового первенств Ильфат Разяпов, титулованные братья Андрей и Александр Шкаликовы, а также многие другие.



Эдуард Борисович Булатов — мастер спорта СССР по боксу, заслуженный работник физической культуры, заслуженный тренер РСФСР. Он был основателем известной далеко за пределами России копейской школы бокса, традиции которой переходят из поколения в поколения, и Всесоюзного, в настоящее время международного турнира по боксу памяти дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова. Федерация бокса Челябинской области, региональный Центр спортивной подготовки по боксу выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. — выразили скорбь в Федерации бокса Челябинской области.

Прощание с Эдуардом Борисовичем Булатовым состоится 18 декабря, с 12-ти до 13-ти часов, в Доме культуры Угольщиков по адресу: Копейск, улица Борьбы, 14.