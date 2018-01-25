/ Известного бойца Конора Макгрегора ждут в Челябинске

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С бойцом смешанного стиля ирландцем Конором Макгрегором обсуждают его скорый визит в Россию. Он может стать почетным гостем на поединке россиянина Ивана Штыркова в Челябинске.
Мы ведем переговоры, чтобы Конор приехал в Челябинск 24 февраля в качестве почетного гостя, — рассказал директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
Из 24 поединков в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 21 победу, 18 из них — досрочно. Россиянин Иван Штырков побеждал таких знаменитых соперников, как Антонио Силва, Джефф Монсон и Рикко Родригес, Филипп де Фрис и других.