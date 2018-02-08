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/ Майк Тайсон станет специальным гостем боев в клетке на арене «Трактор»

Майк Тайсон станет специальным гостем боев в клетке на арене «Трактор»

Спортсмен подтвердил своей участие в спортивном шоу.
сегодня в 14:29
  |  Спорт

Организаторы раскрыли подробности предстоящих боев под сводами ледовой арены «Трактор» в Челябинске. Поклонников единоборств ждут масштабные бои в клетке. Также свое участие подтвердил легендарный боксер Майк Тайсон.

24 февраля на арене «Трактор» будет установлена клетка, в которой за победу поборется дюжина пар участников. Встречи пройдут по правилам смешанного боевого единоборства и древнего тайского бокса. Всего зрителей ожидают 12 эмоциональных боев с участием чемпионов из России и их оппонентов из Франции, Греции, Польши и Бразилии. — говорится на сайте правительства Челябинской области.

Главным событием турнира станет 3-раундовый бой по правилам ММА в рамках полутяжелого веса между российским бойцом Иваном Штырковым и поляком Марчином Лазарсом.

Также в ММА в рамках среднего веса россиянин Михаил Рагозин встретится с французом конголезского происхождения и экс-чемпионом Bellator Кристианом М’Пумбу.

Финальным блоком значатся поединки по правилам древнего муайтай между представителями Северной и Южной столиц Урала. Челябинцы Владислав Скориков, Шариф Шарипов и Артур Хайруллин выйдут в клетку с соперниками из Екатеринбурга — Сергеем Шарафутдиновым, Тагиром Халиловым и Михаилом Ивановым.
Билеты на бои уже поступили в продажу. Приобрести их можно в кассах Ледовой арены «Трактор», в интернете — через федеральную сеть kassir.ru, а также в точках продаж билетов kassir.ru.

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