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/ Боксера Майка Тайсона пригласили в Челябинск на бой Штыркова

Боксера Майка Тайсона пригласили в Челябинск на бой Штыркова

Ожидается, что американец посетит два уральских города.
сегодня в 14:38
  |  Спорт

В столице Южного Урала 24 февраля состоится большой международный вечер смешанных единоборств и тайского бокса. Гвоздем заявленной программы станет бой не имеющего поражений россиянина Ивана Штыркова и поляка Марчина Лазарса. Зрители ждут не только красочное шоу, но и особенного гостя. Сейчас решается вопрос о присутствии на бое Майка Тайсона — американского боксера-профессионала, выступавшего в тяжелой весовой категории.

Сейчас мы обсуждаем приезд Майка Тайсона в Челябинск, программу его пребывания. Как только переговоры завершатся, станет известно точно, будет ли боксер присутствовать на бое. — рассказали сайту «Первый областной» представители RCC Boxing Promotions.

Ожидается, что 25 февраля Майк Тайсон отправится в Екатеринбург, где также станет гостем спортивного мероприятия.

Добавим, что большой международный вечер смешанных единоборств и тайского боя пройдет на арене «Трактор».

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