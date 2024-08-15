Участники марафона «Забег за облака» смогут преодолеть 67-километровую дистанцию

В этом году состязания в нацпарке «Таганай» проведут в 29-й раз

В Златоусте на территории национального парка «Таганай» в 29-й раз состоится традиционный горный марафон «Забег за облака». В этом году организаторы подготовили для спортсменов и любителей трейловых забегов шесть дистанций различной степени сложности. Впервые в рамках состязаний состоится чемпионат УрФО по альпинизму, сообщают организаторы мероприятия.

Традиционный горный марафон «Забег за облака» состоится 24 августа в Златоусте Челябинской области. «Забег за облака 2024» — это 750 спортсменов, 6 дистанций, более 1000 болельщиков.

Участникам трейла предлагают преодолеть три традиционные длинные дистанции — 12, 30 и 42 км, и две короткие — Fun Run на 1178 метров и детский забег на 500 метров. Все они начинаются и заканчиваются в одном месте: на стартовой поляне у входа в национальный парк и проходят по его территории. Дистанции 12 км и 30 км реверсивные, 42 км — круговая.

Самая длинная дистанция, благодаря которой забег вот уже третий год носит статус ультрамарафона, — линейная трасса 67 км. Участники этой непростой гонки совершают путь через весь национальный парк с северо-востока на юго-запад. Стартуя в окрестностях города Карабаш, поднимаются на четыре таганайских «тысячника» — вершины Юрма, Ицыл, Дальний Таганай и Круглицу и финишируют в месте общего финиша у центрального входа в национальный парк «Таганай».

Между стартом и финишем участников ждут значительные подъемы и спуски, тайга, альпийские луга, бурные речные броды, курумник и бесконечно красивые виды. Все маршруты промаркированы и оборудованы пунктами питания и освежения.

«Забег за облака» не зря называют традиционным — собираться в конце августа на стартовой поляне у входа в национальный парк давно стало доброй традицией для многих профессиональных спортсменов и любителей — поклонников трейла. Нынешний забег станет 29-м. За годы проведения «Забега за облака» его пробежали более 7000 спортсменов. Они преодолели в общей сложности более 130 000 км», — отмечает организатор «Забега за облака» Альберт Салихов.

В рамках дистанции 30 км пройдет чемпионат Уральского Федерального округа по альпинизму в дисциплине скайраннинг — гонка. В рамках дистанции 42 км пройдет чемпионат России по трейлу.

«Забег за облака» — одна из визитных карточек национального парка «Таганай». Среди его участников всегда очень много тех, кто приехал в парк впервые. И мы рады, что у сотен гостей есть возможность открыть для себя это удивительное место. А тем, кто отправится на самую длинную, 67-километровую дистанцию, можно по-хорошему позавидовать. Ведь они побывают там, куда обычные туристы почти не заглядывают», — добавляет и. о. директора нацпарка «Таганай» Евгения Дунаева.

Регистрация на «Забег за облака» доступна на платформе MyRace. INFO. Организаторами соревнований являются ФГБУ «Национальный парк «Таганай», МКУ «Управление по физической культуре и спорту ЗГО», ООО «АйтиспортСервис».

Ранее мы подробно рассказывали о программе соревнований. «Забег за облака» является одним из старейших на Урале горных марафонов. В этом году он будет проведен в 29 й раз.

Возрастное ограничение: 6+