Ультрамарафон «Забег за облака» на Таганае соберет более 750 участников

Экстремальные легкоатлетические забеги в Челябинской области проведут в 29‑й раз

В Челябинской области в 29-й раз пройдут экстремальные легкоатлетические забеги в нацпарке «Таганай». В этом году «Забег за облака» соберет более 750 участников из разных уголков страны. Любители бега могут выбрать одну из шести дистанций. Впервые будет представлен 30‑километровый забег по альпинизму в дисциплине «скайраннинг», сообщают организаторы мероприятия.

Один из старейших на Урале и в России горных марафонов в этом году будет проведен в 29‑й раз. Он состоится 24 августа. За годы проведения «Забега за облака» его пробежали более 7000 спортсменов, они преодолели в общей сложности более 120 000 км.

«Забег за облака — 2024» — это 750 спортсменов, 6 дистанций, более 1000 болельщиков и гостей национального парка. На нашем ультрамарафоне выросло целое поколение трейлраннеров, которые приезжали на забег еще детьми, а теперь преодолевают дистанции 12, 30 или 42 километра», — сообщают организаторы мероприятия.

Самым сложным испытанием для участников является ультрамарафон «Транстаганай» — это линейная гонка на 67 километров. Ее участники преодолеют весь Национальный парк с северо-востока на юго-запад с подъемами на вершины Юрма, Ицыл, Дальний Таганай и Круглица. Между стартом и финишем участников ждут значительные подъемы и спуски, таежные заросли, альпийские луга, бурные речные броды и бесконечно красивые виды.

«Забег за облака — 2024». 24 августа, Таганай, Челябинская область. Программа соревнований:

02:40 — проверка снаряжения участников на дистанцию 67 км;

03:00 — трансфер на старт дистанции 67 км;

05:00 — старт на дистанцию 67 км;

07:00 — 10:00 — заезд участников, регистрация, работа комиссии по допуску участников, выдача стартовых пакетов;

09:15 — 9:45 — проверка снаряжения для участников дистанции 42 км;

09:45 — церемония открытия соревнования, предстартовый брифинг;

09:55 — разминка для участников дистанции 42 км;

10:00 — старт на дистанцию 42 км;

10:55 — разминка для участников дистанций 30 км, 12 км;

11:00 — старт на дистанцию 30 км;

11:15 — старт на дистанцию 12 км;

11:45 — 20:00 — церемонии награждения победителей и призеров;

22:00 — окончание контрольного времени на дистанции 67 км.

В рамках дистанции на 30 километров состоится чемпионат УрФО по альпинизму в дисциплине скайраннинг. А еще все участники забегов на 30, 52 и 67 километров получат в стартовом пакете уникальные и фирменные футболки с символикой «Забега за облака». Регистрация на участие в состязаниях еще доступна на сайте. Всю подробную информацию о предстоящем событии можно получать в соцсети организаторов забега.