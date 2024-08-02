На Таганае во время «Забега за облака» откажутся от одноразовых стаканчиков

Участникам выдадут силиконовую тару

В конце лета в национальном парке «Таганай» в Златоусте пройдет традиционный «Забег за облака». В этом году организаторы решили отказаться от пластиковых стаканчиков. Участники во время регистрации получат силиконовые многоразовые стаканчики. Об этом решении рассказали в пресс-службе нацпарка.



Многоразовые стаканчики выдадут участникам при регистрации на дистанции 67, 42, 30 и 12 километров. «Отказ от одноразовых стаканов — еще один способ уменьшить количество пластиковых отходов, который мы не можем не приветствовать», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 29-й горный марафон пройдет 24 августа. Помимо длинных дистанций участники могут зарегистрироваться на так называемый Fun Run, где можно пробежать всего 1178 метров. Будет также организован и детский забег на 500 метров. Сейчас продолжается регистрация спортсменов.