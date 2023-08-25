Организаторы одного из старейших на Урале и в России горных марафонов «Забег за облака» в этом году в программу мероприятия включили новую дисциплину — дистанцию 67 км. Участникам состязаний 26 августа, которые по традиции проходят в национальном парке «Таганай», предложили испытать себя на линейной гонке через весь национальный парк, сообщают организаторы мероприятия.
Участникам трейловых забегов предложат несколько дистанций на выбор в зависимости от их физической подготовки. Предусмотрены три традиционные дистанции — 12, 30 и 42 км и две короткие — Fun Run на 1178 метров и детский забег на 500 м. Все они начинаются и заканчиваются в одном месте — на стартовой поляне у входа в национальный парк.
Новшеством этого сезона станет ультрамарафонская линейная гонка на 67 км через весь национальный парк «Таганай» с северо-востока на юго-запад. Спортсмены столкнутся с подъемами на вершины Юрма, Ицыл, Дальний Таганай и Круглица. Перед Круглицей дистанция сливается с трассой 42 км, и далее они не расходятся до финиша.
Программа «Забега за облака — 2023»:
7:00—10:00 — заезд и регистрация участников, работа комиссии по допуску участников, выдача стартовых пакетов.
9:15—9:45 — проверка снаряжения на дистанции 42 км.
9:45 — церемония открытия соревнования, предстартовый брифинг.
9:55 — разминка для участников дистанции 42 км.
10:00 — старт на дистанцию 42 км.
10:55 — разминка для участников дистанций 12 и 30 км.
11:00 — старт на дистанцию 30 км.
11:15 — старт на дистанцию 12 км.
Время старта на дистанциях 500 и 1178 м будет объявлено позже. Узнать подробности предстоящего мероприятия и зарегистрироваться на участие можно на сайте.
Возрастное ограничение: 0+.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города