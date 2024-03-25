Участники Кубка губернатора Челябинской области по танцам выступят под джазовый оркестр

В этом году в соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов

Более 1000 спортсменов выступят на международном турнире по танцевальному спорту «Кубок губернатора Челябинской области». Эти статусные соревнования пройдут в южноуральской столице с 19 по 21 апреля во дворце спорта «Юность». Впервые финальные выступления лучших танцевальных пар в шоу-программе будет сопровождать музыкальный оркестр, который разместят на танцевальном паркете, сообщают организаторы мероприятия.

Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту ежегодно собирает лучших спортсменов с разных уголков страны. В прошлом году соревнования получили международный статус. В этот раз в них также примут участие танцоры из иностранных государств, а на паркет выйдут около 1000 спортсменов в возрасте от 4 до 60 лет.

«В этом году мы разнообразили нашу шоу-программу. Впервые музыкальный оркестр разместится прямо на танцевальном паркете. Сопровождать финальные выступления лучших пар будут джазовый оркестр и живой вокал», — рассказала директор челябинской спортивной школы по танцевальному спорту Вероника Болтвина-Бутузова, один из главных организаторов мероприятия.

Соревнования пройдут не только среди профессионалов, но и среди любителей и начинающих танцоров, а также представителей направления Pro-Am* — состязания, в которых танцевальный дуэт состоит из профессионального и начинающего танцора.

На протяжении долгих лет в программу турнира входят показательные выступления участников федерального проекта «Спорт — норма жизни», а также в этом году состоится презентация проекта «Уральское долголетие».

Международные соревнования по танцевальному спорту пройдут с 19 по 21 апреля в челябинском дворце спорта «Юность». В ближайшее время поступят в продажу билеты на событие.

Pro-Am* — в переводе с английского Professional (профессионал) — Amateur (новичок).



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