В челябинском дворце спорта «Юность» с 14 по 16 апреля состоится ежегодный Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. В этом году турнир получил статус международного от Евроазиатского танцевального совета (EADC). В Челябинск приедут сильнейшие танцоры из России, Узбекистана, Казахстана и Монголии, сообщает региональный Минспорт.
В этом году программа Кубка губернатора по танцевальному спорту расширилась до трех соревновательных дней. Соревнования объединят в себе состязания лучших спортсменов в нескольких категориях:
— «Спортивные танцы (европейская и латиноамериканская программа)»;
— «ProAm (турнир среди пар „Профессионал-любитель“)»;
— «Массовый детский танцевальный спорт»;
— «Соревнования среди студентов»;
— «Брейкинг»;
— «Акробатический рок-н-ролл».
Кроме того, в рамках соревнований пройдет международный форум «Современные грани взаимодействия танцевальных культур в евразийском пространстве» для расширения межнационального сотрудничества в области культуры и искусства. Также состоится встреча заслуженного президента Евроазиатского танцевального совета (EADC) Станислава Попова со студентами ЧГИК, участниками форума и спортсменами.
Кубок губернатора Челябинской области подготавливает к главному танцевальному событию России — Кубку Кремля, который будет проходить через неделю после турнира в Челябинске.
Организаторами мероприятия выступят Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Фонд поддержки спорта Челябинской области, региональная федерация танцевального спорта и танцевальная школа «Вероника».
Организаторы уже открыли продажу билетов на мероприятие. Приобрести их можно на сайте. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно.
Возрастное ограничение: 0+
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