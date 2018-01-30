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/ «Теплый прием на родной земле». Павла Езовских поздравили с 60-летним юбилеем

«Теплый прием на родной земле». Павла Езовских поздравили с 60-летним юбилеем

Воспитанник, игрок и тренер системы «Трактор» встретил свой праздник на льду.
сегодня в 16:16
  |  Спорт

Ветеран хоккейного клуба «Трактор» Павел Езовских отмечает 60-летний юбилей. Заслуженный игрок южноуральской команды встретил праздник на льду. Команда ветеранов «Трактора» и команда друзей юбиляра провели товарищеский матч. В этот день в адрес Пал Палыча прозвучало множество теплых слов и пожеланий.

Пришел, когда было поколение Цыгурова. Макаров был самый молодой, в самом соку. Белоусов тоже самое. Мне посчастливилось с ними играть, у нас была хорошая пятерка. Это оставляет приятные воспоминания в жизни. Такой теплый прием на родной земле, не ожидал. Думал, уже все, забыли, на пенсию отправили. Я взволнован и рад всем. — рассказал ветеран хоккейного клуба «Трактор» Павел Езовских.

Павел Езовских является воспитанником СК ЧТЗ. Большую часть карьеры в качестве игрока провел в Челябинске, выступая за «Металлург», «Трактор» и «Мечел». После завершения спортивной карьеры занялся тренерской работой, отправился на север страны, где только начал развиваться профессиональный хоккей. Перед началом сезона 2015/2016 Павел Павлович был назначен главным тренером «Югры».

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