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Смотрите на 1obl.tv ответный матч «Трактора» против омского «Авангарда» в Челябинске

«Первый областной» совместно с хоккейным клубом подарит шайбу самому точному болельщику.
сегодня в 15:43
  |  Хоккей

Сегодня, 22 января, челябинский «Трактор» завершает короткую домашнюю серию матчем против омского «Авангарда». Черно-белые попытаются продлить серию из четырех побед с преимуществом родной арены. Во время прошлого матча на выезде челябинцы оказались сильнее и увезли из Омска 3 очка.

Омские «ястребы» продолжают перекрестный тур по уральским городам. Свою предыдущую игру хоккеисты провели в соседнем Магнитогорске, там «Авангард» выдал феноменальную концовку и разгромил «Металлург» со счетом 6:3. Подопечным Германа Титова удалось прервать затяжную серию поражений.

К последним матчам регулярного чемпионата челябинский «Трактор» подошел на пятом месте с 87 очками в активе после 53 матчей. Команда оказалась даже выше «сталеваров» в таблице Востока. Гости также борются за место в восьмерке. «Авангард» уступает черно-белым 3 очка и две турнирные строчки.

Следить за ходом противостояния челябинского «Трактора» и омского «Авангарда» можно на сайте «Онлайн ТВ». Начало встречи в 19:00 по местному времени.

Сайт «Первый областной» совместно с хоккейным клубом «Трактор» разыгрывает шайбу. Участники должны наиболее точно предсказать первый гол на счету черно-белых. В комментариях к онлайн-трансляции  необходимо с точностью до секунд указать время удачного броска, а также фамилию его автора. Варианты принимаются до конца первого периода. Обязательно указывайте свой номер и имя, чтобы организаторы могли связаться в случае удачного прогноза. Награда победителю — шайба с автографом.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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Комментарии

Евгений
19:29, 22.01.2018
Гунге 27 минута
Эмиль Айвазов
19:25, 22.01.2018
Никто не забьёт в 1-ом периоде
Алексей
19:19, 22.01.2018
Полыгалов 17 минута
Виталий
19:19, 22.01.2018
33 минута рыбаков
Александра
19:17, 22.01.2018
Бэилен 14 минута
Алексей
19:16, 22.01.2018
18 минута видель
Эмиль Айвазов
19:16, 22.01.2018
Ник Бэйлен 15 минута
виталий
19:15, 22.01.2018
щехура 23 минута
Рамиль
19:11, 22.01.2018
Виделль 17 мин
Александр
19:10, 22.01.2018
Кручинин 17

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