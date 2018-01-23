/ Челябинский «Трактор» обеспечил себе досрочный выход в плей-офф Кубка Гагарина

Президент клуба Борис Дубровский поздравил команду.

Хоккейный клуб «Трактор» досрочно обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина победой над омским «Авангардом». Команда Анвара Гатиятулина набрала 90 очков после 54 матчей. Президент поздравил команду, Борис Дубровский отметил достижение «Трактора».

Доволен, что команда выполнила поставленную перед ней задачу-минимум и вышла в плей-офф кубка Гагарина. Есть время для того, чтобы обстоятельно подготовиться к решающим играм и в итоге показать максимальный результат. Декабрьские и январские игры настраивают на оптимистический лад и демонстрируют, что «Трактор» способен демонстрировать яркий хоккей и добиваться успеха. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, накануне южноуральская команда на домашнем льду продлила серию побед и обыграла омский «Авангард». Отличились защитники челябинской команды, дубль оформил Ник Бэйлен, одну шайбу на свой счет записал Артем Бородкин. Итоговый результат встречи 3:1.

