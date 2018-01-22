/ Защитники обеспечили победу «Трактору» в матче против «Авангарда»

Дубль оформил Ник Бэйлен, одна шайба на счету Артема Бородкина.

Сегодня, 22 января, «Трактор» сыграл на домашнем льду с омским «Авангардом». Отличились защитники челябинской команды, дубль оформил Ник Бэйлен, одну шайбу на свой счет записал Артем Бородкин. Итоговый результат встречи 3:1.



Преимущество по ходу первой двадцатиминутки оказалось на стороне гостей. Омичам чаще удавалось входить в зону атаки, Василий Демченко неоднократно спасал свою команду.



С ошибки челябинской команды начинается второй игровой отрезок. «Трактор» пропускает на первой же минуте. Защитник Ник Бэйлен стремительно сравнивает счет, красиво забивая в падении. Следующий момент также реализует легионер «Трактора». В завершение второй двадцатиминутки еще одну шайбу в «раздевалку» гостям забросил защитник Артем Бородкин.



Гости не смогли переломить ход игры по ходу решающей двадцатиминутки. Третий период не принес болельщикам по-настоящему опасных моментов. Даже выход шестого полевого не изменил ситуацию.



Сайт «Первый областной» определил обладателя шайбы с автографом автора первой заброшенной шайбы. Болельщик получит снаряд от Ника Бэйлена.