/ Майк Тайсон и Костя Цзю посетили академию единоборств РМК

Именитые спортсмены провели открытую тренировку с детьми.

Визит легендарных спортсменов состоялся 6 сентября в Екатеринбурге. «Железному» Майку провели экскурсию по академии, а затем он понаблюдал за тренировкой, которую провел другой именитый боксер, Костя Цзю. Майк Тайсон остался под впечатлением от академии и назвал ее «произведением искусства».

Это прекрасный зал. Еще весной здесь были голые стены, но сейчас этот зал похож на произведение искусства, настоящая тренировочная база. Здесь есть все необходимое. Я могу это сравнить с советскими залами, когда на первом этаже занимаются дети, чуть выше подростки и так далее. Это уникальный спорткомплекс и соответствует мировым стандартам. — приводит слова Майка Тайсона академия единоборств РМК.

Напомним, знаменитые спортсмены станут гостями боксерского турнира, который пройдет сегодня, 7 сентября в ледовой арене «Трактора». В главном бою вечера встретятся россиянин Денис Лебедев и турецкий боксер Хинзи Алтункая.