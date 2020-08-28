Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Челябинске

Медиахолдинг ОТВ покажет его в прямом эфире.

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В субботу, 29 августа, на площадке отеля «Рэдиссон Блу» в Челябинске состоится турнир по смешанным единоборствам «New Generation League».

Как обещают организаторы шоу, в нем будут принимать участие восходящие звезды мира ММА из Челябинской области и других стран. К слову, это будет первый международный турнир по смешанным единоборствам в Челябинске.

«В связи со сложившейся ситуацией турнир будет проходить в онлайн формате», — сообщают организаторы NGL.

И для всех любителей действительно жесткого спорта, медиахолдинг ОТВ покажет турнир в прямом эфире. Операторы заснимут все предстоящие бои на ринге, в которых будет определяться сильнейший спортсмен.

Присоединяйтесь к прямой трансляции турнира по смешанным единоборствам в субботу, 29 августа, в 20:00 (по челябинскому времени) на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.