/ Боец из Челябинска стал чемпионом мира по MMA

Магомед Шахрудинов не знал равных в весе до 93 килограммов.

В Бахрейне завершился первый объединенный чемпионат мира по единоборствам MMA. Сборная России провела триумфальный турнир, на котором завоевала 5 золотых и 1 серебряную медаль, заняв первое общекомандное место.

Вклад в победу национальной команды внес и представитель челябинской школы смешанных единоборств Магомед Шахрудинов. Боец выиграл золотую медаль в весовой категории до 93 килограммов.

Соревнования, проходившие с 11 по 18 ноября, получили особый статус. Впервые чемпионат мира прошел в объединённом формате под эгидой двух мировых федераций IMMAF и WMMAA и собрал рекордное количество команд из 52 стран. Магомед Шахрудинов, выступающий за Челябинскую область, одержал победу в решающем поединке над соотечественником Русланом Шидаковым. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, что национальная юниорская команда России также одержала общекомандную победу на чемпионате мира по этому виду спорта. Российские юниоры добыли 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали.