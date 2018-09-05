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/ Майк Тайсон рассказал о своих планах в России. Видео

Майк Тайсон рассказал о своих планах в России. Видео

Именитый спортсмен посетит бойцовское шоу и откроет спорткомплекс на Южном Урале.
сегодня в 17:04
  |  Спорт

Майк Тайсон вновь посетит Челябинск в День города. Праздник назначен на конец текущей недели. Именитый спортсмен получил приглашение на турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. В главном бою вечера выйдет на ринг суперчемпион WBA россиянин Денис Лебедев.

Всем привет, я Майк Тайсон! Я еду в Россию, где собираюсь хорошенько потренить в зале и поучаствовать в спаррингах. Я буду с вами на турнире по боксу в Челябинске! — приглашает на бои легендарный спортсмен Майк Тайсон.

Кроме боксерского шоу, спортсмен примет участие в торжественном открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Коркино.

Напомним, Майк Тайсон уже участвовал в различных мероприятиях на Южном Урале. Тогда боец приехал на открытие детского сада в Коркино, а после — отправился в ледовую арену «Трактор».

Ранее сайт «Первый областной» рассказал о мероприятиях, которые ждут гостей и жителей южноуральской столицы в день 282-летия Челябинска. Для тех, кто не сможет посетить общегородские концерты и праздничный салют, «Первый областной» проведет прямую трансляцию.

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