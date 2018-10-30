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Непобедимый чемпион единоборств и бразильский ударник сразятся за титул в Челябинске

Специальным гостем события станет Николай Валуев.
сегодня в 14:52
  |  Спорт

Международный турнир M-1 Challenge 98 пройдет в Челябинске в пятницу, 2-го ноября. В рамках события ожидается бой за звание чемпиона в среднем весе между Бруно Сильвой из Бразилии и россиянином Артемом Фроловым.

На предыдущем турнире M-1 Challenge в Челябинске бразильский боец Бруно Сильва сотворил настоящую сенсацию. В главном бою вечера он в первом же раунде сумел нокаутировать Александра Шлеменко и посрамил всех скептиков, доказав, что является бойцом мирового уровня. Челябинск вообще является очень удачным городом для Бруно — в феврале нынешнего года он отправил в нокаут Геннадия Ковалева. Непобедимый российский чемпион, не проигравший ни одного боя против грозного звездного бразильского ударника, который нокаутирует своих соперников направо и налево. Это будет невероятно зрелищный и напряженный бой, а на кону будет стоять чемпионский пояс. грозного звездного бразильского ударника, который регулярно нокаутирует своих соперников. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы турнира.

Сами участники поединка также высказались о бое. Артем Фролов уважительно отнесся к Бруно Сильве, назвав его достойным претендентом на титул. Отметим, что представитель России на момент проведения боя имеет статистику из 11 побед и 0 поражений и является одним из главных кандидатов на вступление в UFC — крупнейшую организацию смешанных единоборств в мире.

К сожалению, я не смог дебютировать в UFC из-за обострившейся старой травмы, но сейчас всё хорошо, травму уже подлечил. Готовлюсь в штатном режиме, стараюсь уделить внимание всем аспектам боя, и перед пятираундовым поединком делаю особый акцент на выносливость. — рассказал Артем Фролов.

Бруно Силва, в свою очередь, отметил сильные стороны оппонента, и заявил, что будет бороться за чемпионский пояс до конца.

Я готов стать чемпионом мира, ведь это всегда было моей мечтой, и уже скоро мечта может стать реальностью. Я уважаю Фролова, но у него есть то, что нужно мне. Я надеюсь, он готов к войне, потому что я собираюсь забрать у него этот пояс. Я боец, который всегда охотится за нокаутом, 15 раз я нокаутировал своих соперников и на M-1 Challenge 98 я буду готов рубиться с Артёмом столько, сколько потребуется, чтобы стать чемпионом. — отметил Бруно Сильва.

Также отметим, что специальным гостем турнира станет прославленный российский боксер Николай Валуев. Сейчас проходит последний этап подготовки к событию. Уже 1 ноября состоится пресс-конференция и взвешивание с участием бойцов.

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