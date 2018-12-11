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/ В Челябинске прошел турнир по единоборствам «Адреналин»

В Челябинске прошел турнир по единоборствам «Адреналин»

Традиционное мероприятие состоялось в 12-й раз.
сегодня в 18:58
  |  Спорт

В Челябинске прошел традиционный турнир по профессиональным единоборствам «Адреналин». Праздник спорта был приурочен к 20-летию Челябинской областной федерации тайского бокса.

За 20 лет в Челябинской области воспитаны: более 20 мастеров спорта России, 3 чемпиона мира, 2 заслуженных мастера спорта и 5 мастеров спорта международного класса. В региональной федерации трудятся 2 заслуженных тренера России, 2 судьи имеют международную категорию. На территории области муайтай занимаются более 2000 спортсменов. Ежегодно проводятся крупные чемпионаты и первенства, с аншлагами проходят популярные спортивные шоу. А главный показатель успеха Федерации — это стабильно высокие результаты воспитанников, за которые самих спортсменов и их наставников наградили на мероприятии. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

На протяжении 12-ти турниров «Адреналин» именно тайский бокс занимал центральное место программы, однако на этот раз программу шоу дополнили бои в дисциплинах К1, ММА, панкратион и унифайт.

В тайском боксе первые два поединка сложились в пользу южноуральских бойцов. Победы праздновали Шариф Шарипов и Артур Хайруллин, представляющие Челябинскую областную федерацию муайтай.

В единственном женском бою победу также одержала представительница Челябинска. Чемпионка Европы и призер чемпионатов мира Вера Негодина оказалась сильнее москвички Дарьи Гуреевой. Соперницы встречались между собой уже в третий раз.

Самым скоротечным оказался бой между Александром Хоменко, представляющим областную федерацию муайтай, и Равилем Галямовым из Уфы. Матч продлился 2 минуты и 40 секунд. Удар ногой с разворота в область печени, и нокаутом в первом раунде побеждает Александр Хоменко.

В профессиональном панкратионе победу заслуженно присудили Сайбжону Абдурахманову (до 67 кг). А в бою по правилам ММА Кубок чемпиона отправился в Магнитогорск. Шах Мирзаев из «города металлургов» успешно провел удушающий прием и не оставил шансов челябинцу Рашиду Караеву (до 70 кг). Восьмой бой «Адреналина» прошел по правилам К-1 и стал самым эмоциональным. В весе до 60 кг Сахидод Абдуллоев, представлявший школу «Мастер», получил 3 нокдауна, но продолжил бой и поборолся за победу. В итоге раздельным решением судей чемпионом «Адреналина» стал Мухриддин Соаталиев, но воля к победе проигравшего спортсмена поразила зал, залившийся аплодисментами. — рассказали в министерстве спорта Челябинской области.

Кульминацией стал бой по правилам муайтай, где встретились два представителя Челябинской области. Владислав Скориков и Тахмасиб Керимов. Это был финал проекта «восьмерка», который длился несколько лет и несколько «Адреналинов». В итоге, победа единогласным решением судей досталась Владиславу Скорикову, который и стал победителем проекта «Восьмерка», получил главный кубок турнира, и прямо с ринга сделал предложение своей девушке, которая сказала «да».

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