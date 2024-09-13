Турнир памяти Григория Веричева в Челябинске соберет дзюдоистов из 30 регионов

Финалисты соревнований завоюют путевки на чемпионат России

В эти выходные, 14 и 15 сентября, в Центре спортивной подготовки имени А. Миллера в Челябинске состоится традиционный Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Григория Веричева. В этом году он соберет более 200 участников из 30 регионов страны. Они будут бороться не только за медали соревнований, но и за путевки на чемпионат России — 2024 в Сочи, сообщает региональная Федерация дзюдо.

Традиционные соревнования пройдут в южноуральской столице уже в 18-й раз. Они станут одним из последних этапов отбора на чемпионат России — 2024 в Сочи. Путевки на главный старт сезона завоюют финалисты челябинского турнира.

Накануне старта соревнований, 13 сентября, состоится и важное социальное мероприятие. Среднюю школу № 116 посетят Кирилл Денисов и Сабина Гилязова. Они станут гостями церемонии передачи эстафеты по участию в проекте «Мой первый пояс дзюдо», а еще пообщаются со школьниками, сделают с ними автограф- и фотосессии. Кроме того, 14 сентября Сабина Гилязова даст мастер-класс для юных дзюдоистов. Уроками мастерства она поделится с ребятами в Центре дзюдо Дениса Ярцева.

Спортивная программа турнира рассчитана на два дня. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу, в 10 утра. В первый день будут определены победители и призеры в категориях 60, 66 и 73 кг у мужчин и 48, 52, 57 и 63 кг у женщин, а в воскресенье найдут своих обладателей награды из оставшихся семи комплектов: 81, 90, 100 и свыше 100 кг у дзюдоистов и 70, 78 и свыше 78 кг — у дзюдоисток.

Напомним, что Григорий Веричев — один из самых известных и успешных дзюдоистов в истории южноуральского дзюдо. Бронзовый призер Олимпийских игр — 1988, чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы сыграл важнейшую роль в развитии и становлении дзюдо в Челябинской области.