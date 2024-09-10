Челябинского тренера по дзюдо Александра Миллера наградят Орденом Почета

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Почета челябинского тренера по дзюдо Александра Миллера. Специалиста отметили за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу. Александр Миллер внес огромный вклад в развитие и становление дзюдо в Челябинской области, сообщает региональный минспорт.

Александр Евгеньевич Миллер (на фото вверху с олимпийским чемпионом Мансуром Исаевым и чемпионом мира Виталием Макаровым) является Заслуженным тренером России, в настоящий момент — старший тренер сборной команды по дзюдо Регионального центра спортивной подготовки по дзюдо Челябинской области.

«Это выдающееся признание ваших многолетних усилий и преданности дзюдо, а также вашего неоценимого вклада в развитие этого вида спорта в Челябинской области. Пусть эта награда станет для Вас стимулом продолжать свою благородную миссию, а также источником гордости для всех, кто с вами работал и продолжает работать», — поздравил тренера с высокой наградой министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

Александру Миллеру 19 сентября исполнится 74 года. Почти 50 лет он занимается тренерской работой. За это время он подготовил четырех Заслуженных мастеров спорта и целую плеяду спортсменов, которые становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В 2012 году его подопечный Мансур Исаев выиграл золото на Олимпиаде в Лондоне.

Александр Миллер является Почетным гражданином Челябинска и Челябинской области. В настоящее время его имя носит региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо.

Добавим, что получит государственную награду и еще один специалист в области спорта на Южном Урале. Так, за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» директор ФК «Металлург» (Аша) Евгений Балыклов.