Турнир футбольной Лиги чемпионов может пройти в России

По информации Bild, основными претендентами также являются Германия и Португалия.

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Россия является одним из претендентов на проведение матчей Лиги чемпионов. Футбольный турнир, приостановленный из-за пандемми коронавируса, может быть возобновлён в формате мини-турнира, начиная с четвертьфинала. По данным немецкого таблоида Bild, Россия, а также Германия и Португалия изъявили желание принять соревнование.



По информации газеты, УЕФА направила тендерные документы национальным федерациям. В организации хотят, чтобы принимающая сторона обеспечила четыре стадиона в радиусе 100 километров.

«Сообщается, что Россия, Германия и Португалия изъявили желание принять мини-турнир Лиги чемпионов. В настоящее время основным претендентом считается немецкий город Франкфурт, который может подать заявку вместе с Майнцем, Хоффенхаймом и Дармштадтом/Висбаденом», — пишет sportbox.ru.

Окончательное решение по ситуации УЕФА должна принять 17 июня. Ранее говорилось, что турнир Лиги чемпионов в формате «Финала четырёх» пройдёт в Стамбуле, однако стало известно, что турецкая сторона не может дать гарантий по безопасности из-за коронавируса.

Напомним, что Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии. Возобновление турнира ожидается в августе.