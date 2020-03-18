Чемпионат мира по хоккею и Евро-2020 по футболу в этом году не состоятся

Все отмены связаны с пандемией коронавируса.

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17 марта произошли ещё два переноса крупных спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса. На очереди оказались Евро-2020 по футболу и чемпионат мира по хоккею.

УЕФА планировали провести свой турнир в июне и июле этого года. Но теперь его проведут в это же время, но в 2021 году.

«УЕФА ставит во главу угла здоровье всех, кто причастен к футболу, и хочет избежать ненужного давления на общественные службы в странах, принимающих матчи. Перенос позволит доиграть все национальные турниры, приостановленные из-за чрезвычайной ситуации с COVID-19», — заявили в спортивной ассоциации.

Также было отмечено, что все турниры и матчи УЕФА среди мужчин и женщин, а также сборных, отложены на неопределённый срок, до дальнейших распоряжений. Решения обо всех датах проведения игр будут согласованы и оглашены в ближайшие сроки.

Касательно чемпионата мира по хоккею, решение отменить соревнования, которые должны были пройти в мае этого года, было принято во время телефонной конференции Международной Федерации хоккея (ИИХФ).

«На данный момент не может быть принято никаких важных решений по поводу статуса чемпионата мира по хоккею. Все заинтересованные стороны открыто обсудили данную ситуацию с коронавирусом, которая затрагивает многие страны и национальные сборные», — рассказал президент ИИХФ Рене Фазель.

Отметим, что все заседания, семинары и встречи членов ИИХФ были отменены до 30 июня. И все решения и новые сроки проведения турнира также будут приняты позднее. В Международной Федерации хоккея следят за ситуацией в мире.

Коронавирусом Covid-19 заражено уже более 196 тысяч человек по всему миру. Активных случаев заболевания на данный момент около 107 тысяч. И всего на планете уже 15 стран, где число случаев заражения данным заболеванием превысило одну тысячу. В России по состоянию на 18 марта число заболевших достигло 114 человек. В Челябинской области заражённых коронавирусом не зарегистрировано.