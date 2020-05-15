Чемпионат России по футболу возобновится летом

Решение было принято на исполкоме РФС.

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Новость, которую ждали многие поклонники российского футбола, наконец стала официальной. Футбольный чемпионат возобновится уже в начале лета.



Такое решение было принято сегодня, 15 мая, на заседании исполкома Российского футбольного союза. Было принято решение доиграть чемпионат без зрителей. Соревнование Российской премьер-лиги возобновится 21 июня, сообщила пресс-служба РФС в «Твиттере». Помимо этого были озвучены и другие решения исполкома.

«Решения Исполкома РФС: сезон „Тинькофф РПЛ“ возобновится 21 июня. Командам разрешено делать по 5 замен в матче. Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта»,— сообщила пресс-служба РФС в «Твиттере».

Отмечается, что команды, занявшие последние места в чемпионате РПЛ «вылетят» в ФНЛ, а победитель и серебряный призёр ФНЛ наоборот поднимутся наверх. Стала известна и судьба футбольного Кубка России. Его розыгрыш также возобновится в середине июня, командам будет разрешено делать по 5 замен в матче, а места игр будут определяться с учётом эпидобстановки.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что для возобновления игр был разработан специальный протокол, который учёл все санитарно-эпидемиологические нормы относительно проведения матчей. Сейчас документ находится на согласовании между РФС, Российской премьер-лигой, Роспотребнадзором и Минспортом.

Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен из-за коронавируса. Команды успели отыграть 22 тура. первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, на его счету 50 очков. В тройку лидеров с 41-м баллом также входят московский «Локомотив» и «Краснодар», а в зоне еврокубков находятся «Ростов» и ЦСКА, у которых 38 и 36 очков соответственно.