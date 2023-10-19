Сильнейшие тайбоксеры России и Азии сразятся на турнире «Адреналин» в Челябинске

Международные соревнования пройдут 24 ноября во дворце спорта «Юность»

В Челябинске снова проведут международный турнир по профессиональному тайскому боксу «Адреналин», последний из которых проходил в 2018 году. Бои с участием сильнейших российских и азиатских спортсменов пройдут 24 ноября во дворце спорта «Юность». В них выступят и челябинские тайбоксеры, сообщает региональная Федерация тайского бокса.

Серия турниров «Адреналин» по профессиональному тайскому боксу проводилась в Челябинске с 2011 по 2018 год. В общей сложности состоялось 12 подобных мероприятий. В них принимали участие многие титулованные тайбоксеры из России и мира. Спустя пять лет региональная Федерация тайского бокса совместно с Фондом поддержки спорта Челябинской области приняли решение возобновить проведение турнира и вывести его на новый уровень.

Полный состав участников «Адреналина» еще предстоит утвердить, но уже известно, что в нем выступят бойцы из Турции, Ирана, Таиланда, Малайзии и России. Ведутся переговоры с представителями Туниса и Бельгии. Вечер профессионального тайского бокса пройдет во дворце спорта «Юность».

В составе сборной России планируется участие в турнире и челябинских тайбоксеров. Так, выйдут на ринг чемпионка Европы Анастасия Колосова, а также двукратный чемпион России Дмитрий Ковтун. Организаторы рассчитывают и на участие еще одного титулованного российского спортсмена, имя которого пока держат в секрете.

«Специально к тематике состязаний в холле дворца спорта „Юность“ пройдет выставка спортивных школ и клубов, развивающих тайский бокс, а также широкая культурная программа с элементами экзотической культуры Таиланда, родины муай-тай», — сообщают в Федерации тайского бокса Челябинской области.

Напомним, что на Южном Урале были подготовлены несколько титулованных челябинских тайбоксеров. Так, победителями и призерами на международных соревнованиях отметились Екатерина Цепелева, Светлана Новикова, Сергей Маткин, Александр Савин, Роман Тараканов, Хаял Джаниев, Денис Тябин и другие. Кроме того, местная федерация имеет богатый опыт проведения профессиональных турниров — это Contender Asia, «За Россию!» и «Адреналин».

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