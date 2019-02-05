/ Емельяненко вернется на ринг четвертого мая

Боец выступит на турнире Russian Cagefighting Championship в Челябинске.

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет бой в Челябинске. Следующий номерной турнир RCC: Russian Cagefighting Championship состоится 4 мая в столице Южного Урала.

Организаторы планируют, что Алеександр Емельяненко выступит в главном бою вечера, а его соперником должен стать иностранный боец, в числе которых может быть бразилец Франсимара Барросо, с которым Емельяненко должен был встретиться в декабре прошлого года.

Уже точно шестой турнир пройдет в Челябинске. Он станет первым полноценным турниром по смешанным единоборствам для города. Планируем, что в главном бою вечера выступит Александр Емельяненко. Мы рассматриваем несколько вариантов иностранных соперников для него, в том числе и Франсимара Барросо, с которым Александр должен был драться в декабре. — рассказал исполнительный директор промоутерской компании RCC Николай Клименко.

Всего за свою карьеру Александр Емельяненко провел 36 поединков, в которых одержал 26 побед. С турнира RCC5 он снялся из-за рецедива старой травмы. Александр Емельяненко должен был драться с Франсимара Барросо, но его заменил Михаил Мохнаткин, который проиграл бразильцу решением судей.