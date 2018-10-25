/ Двух южноуральских хоккеистов пригласили в молодежную сорную России

Игроки попали в расширенную заявку перед турниром четырех наций.

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов и форвард магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев попали в список кандидатов в молодежную сборную России по хоккею на турнир четырех наций. Состав команды появился на официальном сайте Федерации Хоккея России.

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился со списком кандидатов на участие в «Турнире четырех наций». На сбор в Новогорске, который пройдет со 2 по 7 ноября, прибудут 22 хоккеиста. В ходе сбора к ним присоединятся пятеро игроков, не попавших в заявку другого состава молодежной сборной, который 2 ноября отправится в Канаду для участия в CIBC Canada Russia Series — традиционной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг. — говорится в сообщении ФХР.

Отметим, что из-за занятости главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина, на турнире CIBC Canada Russia Series руководить командой в Чехии будет Юрий Бабенко. Молодежка проведет в Чехии 3 матча: 9 ноября состоится матч со сборной Финляндии, 10 октября россияне сыграют с Чехией, а 11 ноября российская молодежка проведет матч со сборной Швеции.