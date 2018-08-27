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/ Виталий Кравцов после победы: «Всегда был больше разгильдяем»

Виталий Кравцов после победы: «Всегда был больше разгильдяем»

18-летний нападающий записал в актив 4 очка на «Турнире четырех наций».
сегодня в 15:19
  |  Хоккей

18-летний нападающий челябинского «Трактора» примерил на себя нашивку капитана на прошедшем в Швеции «Турнире четырех наций». Виталий Кравцов привел команду к трем победам из трех. Хоккеист отметил, что сборная сыгралась, между игроками и тренерским штабом сложилось понимание.

Никогда ранее не был капитаном. Наверное, потому что всегда был больше разгильдяем, люблю пошутить, нести позитив, а вот постоянно подбадривать партнеров и выполнять другие функции капитана было непривычно. Понял, какая это большая ответственность. Мои четыре очка на турнире? Главное, мы завоевали трофей, а личные показатели не так важны. — передает Федерация хоккея России слова Виталия Кравцова.

Отметим, после второго в карьере выступления за национальную сборную хоккеист вернется в распоряжение челябинского «Трактора». Через неделю команда проведет первую игру в регулярном чемпионате КХЛ. 2 сентября «черно-белые» сыграют с московским ЦСКА.

В межсезонье нападающий был задрафтован под 9 номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Рассматривался вопрос о выкупе прав на игрока у челябинского клуба, однако Виталий Кравцов принял решение остаться минимум на сезон.

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