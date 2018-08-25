/ Виталий Кравцов в роли капитана привел сборную страны к победе над Швецией

Национальная команда переиграла хозяев турнира.

Молодежная сборная России по хоккею держала первую победу на «Турнире четырех наций» в шведском городе Эрншелдсвик. Там хоккеисты в возрасте до 20 лет переиграли хозяев льда. Тренерский штаб назначил капитаном челябинца Виталия Кравцова, он же открыл счет заброшенным шайбам. Определить сильшейшего удалось по буллитам, победный бросок записал на свой счет Александр Яремчук.

Первую шайбу молодежки в новом сезоне записал на свой счет капитан Виталий Кравцов, которого партнеры нашли в одиночестве перед воротами. — говорится в сообщении Федерации хоккея России.

Швеция — Россия — 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

10:42 — Кравцов (Шэн, Шафигулин)

19:50 — Йоханссон

28:54 — Яремчук (Старков, Тришин)

30:10 — Морозов (Кравцов, Баранов)

35:27 — Берглунд

38:43 — Пило

Отметим, сегодня, 25 августа, молодежная сборная России сыграет с командой из Чехии, а в воскресенье, 26 августа — с финнами.