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/ Борец из Челябинска стал призером Всемирных игр кочевников

Борец из Челябинска стал призером Всемирных игр кочевников

Спортсмен выступал в национальной турецкой борьбе.
сегодня в 14:33
  |  Спорт

7 сентября в городе Чолпон-Ата Кургызстана завершились третьи Всемирные игры кочевников. Четыре Южноуральских спортсмена представляли Россию на соревнованиях. Успешнее всего на играх выступил мастер спорта международного класса по дзюдо и мастер спорта по самбо Данил Биктимиров. Борец принял участие в соревнованиях по турецкой национальной борьбе Ашуртмали Аба Гюреши, которая в техническом плане похожа на самбо. Сам спортсмен признался, что освоил все тонкости Ашуртмали Аба Гюреши только на месте соревнований.

Я таких видов борьбы еще не видел. Конечно, не сразу привык ко всем ее тонкостям. Посмотрел пару поединков уже там, в Чолпон-Ата. И на основе увиденного уже примерно представлял, как нужно бороться. — рассказал спортсмен.

Кроме того, Данил Биктимиров отметил высокий уровень организации соревнований и то, как в Кыргызстане чтят свои традиции.

Организация соревнований на высочайшем уровне, видно, что власти Кыргызстана серьезно подготовились к Играм. Приятно, когда в стране так чтят свои традиции. Мои предки тоже кочевники, интересно было проникнуться и ощутить дух давно прошедших лет. — сказал Данил Биктимиров.

Всего борец провел 4 поединка, выиграв у спортсменов из Турции и Туркменистана, Данил Биктимиров в полуфинале уступил представителю Ирана, а в матче за третье место обыграл спортсмена из Монголии. Отметим, что сборная России заняла на играх кочевников второе место, уступив только команде Кыргызстана.

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