/ Спортивные издания назвали имя соперника Дениса Лебедева на бое в Челябинске

У турецкого боксера 30 побед на профессиональном ринге.

Турецкий боксер Хизни Алтункая может выйти на ринг против Дениса Лебедева во время боя в Челябинске. Оба бойца — участники Международного турнира «ROAD TO M1». Турецкий боксер является темной лошадкой мероприятия, ведь о нем мало что известно. Кроме того, Хизни Алтункая не входит в сотню лучших бойцов мира.

Алтункая начал профессиональную карьеру в 2008 году и с тех пор одержал на профессиональном ринге 30 побед (в том числе 17 досрочно) и потерпел два поражения. Однако большинство его соперников малоизвестные бойцы со слабым послужным списком. — сообщает «Советский спорт».

Напомним, в других поединках вечера встретятся россиянин Заур Абдуллаев и американец Генри Ланди. Спортсмен из Екатеринбурга будет защищать пояс Чемпиона мира WBC Silver.

Кроме того, на турнире выступят бойцы из Челябинска, экс-обладатель титула Чемпиона Европы по версии WBO и PABA Алексей Евченко и Евгений Павко. Алексей Евченко выиграл все свои поединки за последние два года, на счету Евгения Павко 16 побед в 19 боях. Всего зрители увидят 9 поединков.

Организаторы отмечают, что этот турнир станет первым масштабным событием в Челябинске, а соперники подобраны таким образом, что нельзя заранее назвать фаворитов. Турнир пройдёт 7 сентября на арене «Трактор» в Челябинске. Организатором мероприятия выступает компания RCC Boxing Promotions.