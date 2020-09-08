Церемония открытия чемпионата России по лёгкой атлетике прошла в Челябинске

Соревнованиям дал старт главный тренер национальной сборной Юрий Борзаковский.

Послушать 00:00

В Челябинске на стадионе имени Елесиной официально стартовал чемпионата России по лёгкой атлетики и первенства среди юниоров и юниорок до 23 лет.



Перед началом соревнований состоялась церемония открытия. После концертной программы участников стартов поприветствовали первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, главный тренер национальной команды по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский и директор департамента спорта высших достижений минспорта России Алексей Морозов. Первой слово первый взяла вице-губернатор. От лица Алексея Текслера Ирина Гехт поприветствовала участников чемпионата, отметив, что старты в Челябинске стали одними из первых в посткарантинный период.

«Мы несказанно этому рады, рады приветствовать такое количество гостей из более чем 70 регионов страны. Уверены, эти соревнования станут настоящим праздником для участников и гостей, во всяком случае, мы для этого приложили все наши усилия. Огромное спасибо федерации легкой атлетики РФ за доверие и честь проведения этих соревнований, надеюсь мы оправдаем это доверие в полной мере. В Челябинской области традиции лёгкой атлетики сильны и почетаемы, среди наших спортсменов есть и Олимпийские чемпионы и чемпионы мира и чемпионы Европы. Манеж, на котором мы начинаем соревнования носит имя Олимпийской чемпионки Елены Елесиной. Хочу пожелать вам всех побед и высоких достижений! Чтобы эти соревнования стали для вас новым трамплином и ступенькой в вашей спортивной карьере!»,— сказала в приветственном слове первый замгубернатора Ирина Гехт.

После слово взял представитель министерства спорта России Алексей Морозов. Глава департамента спорта высших достижений поприветствовал участников чемпионата, а также назвал соревнования в Челябинске самыми крупными стартами с большим числом участников.

«Хочу выразить благодарность правительству Челябинской области, что в новом сезоне это самые крупные всероссийские соревнования, которые проходят с таким количеством участников, представительств субъектов Российской Федерации. Хочу пожелать участникам соревнований бескомпромиссной борьбы, зрителям — прекрасного зрелища. Чемпионат России — самая высокая точка для отбора в спортивную сборную команду»,— подчеркнул директор департамента спорта высших достижений минспорта России Алексей Морозов.

Право открыть чемпионат России и первенство юниоров до 23 лет выпало главному тренеру национальной команды Юрий Борзаковскому. Олимпийский чемпион 2004 года пожелал участникам игр обойтись без травм, поблагодарил правительство региона за гостепреимство и отметил высокий уровень организации турнира.

«Хочу поблагодарить правительство Челябинской области, губернатора, всю его команду, министерство спорта Челябинской области, министерство спорта России, ВФЛА за то, что чемпионат в это сложное время пандемии состоялся. Думаю, он пройдёт на очень высоком уровне. Думаю, все оценили гостепреимство Челябинской области, думаю, это останется в памяти надолго. Даже не припоминаю, чтобы чемпионат проходил на таком высоком уровне, начиная с прилёта в аэропорт, такое было только на чемпионата Европы, мира и Олимпийских играх. Ещё раз пожелаю всем удачных стартов, главное — без травм. Чемпионат России, первенство России до 23 лет объявляю открытым»,— сказал главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский.

Отметим, что среди почетных гостей чемпионата России есть и призёр прошлых лет —победитель чемпионата Европы в марафоне и заслуженный мастер спорта СССР Леонид Мосеев. Также перед началом соревнований удостоверение, значок и звание мастера спорта получил южноуральский легкоатлет Василий Мизинов.

Напомним, чемпионат России по легкой атлетике пройдёт в Челябинске с 8 по 11 сентября.