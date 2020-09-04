Чемпионат России по лёгкой атлетики пройдёт в Челябинске

Соревнования состоятся с 8 по 11 сентября.

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Челябинск впервые в истории примет чемпионат России по лёгкой атлетике. Соревнования состоятся с 8 по 11 сентября на стадионе имени Елесиной. Как сообщают организаторы, комплекс уже готов к проведению мероприятия и отвечает требования Всероссийской федерации лёгкой атлетики.



Всего в соревнованиях по 23 дисциплинам разыграют 42 комплекта наград. Отмечается, что из-за эпидограничений на форум в Челябинск приедет меньшее количество участников.

«Мы ранее неоднократно говорили о своем желании принять сильнейших легкоатлетов страны Год назад во время визита главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского в Челябинск мы заявили о своей готовности провести соревнования на самом высоком уровне. Надеялись выиграть право на проведение турнира в 2021 году. В связи с пандемией коронавируса проведение чемпионата России по легкой атлетике-2020 неоднократно переносилось. И сейчас, получив предложение провести турнир в Челябинске, было бы неправильно упустить такой шанс»,— рассказали сайту «Первый областной» министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Организаторы заверили, что чемпионат России пройдёт с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Специфика легкоатлетического форума позволит соблюсти все меры, так как на стадионе могут находиться не более 50 спортсменов, а размеры зон дадут возможность обеспечить социальную дистанцию.