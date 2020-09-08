Первый день чемпионата России по легкой атлетике стартует в Челябинске

За 18 комплектов наград будут бороться юниоры.

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Первый день чемпионата России по легкой атлетике и первенство юниоров стартует сегодня, 8 сентября, в Челябинске. Для начала пройдут предварительные забеги, после финал на 100 метров у женщин, на 110 метров у мужчин. Также спортсмены будут соревноваться в метании диска и прыжках с шестом. Всего ха день разыграют 18 комплектов наград.

Всероссийская федерация легкой атлетики отмечает, что город прекрасно подготовился к грядущим соревнованиям.

«Челябинск сделал даже больше, чем нужно. Стадион в прекрасном состоянии. Видно, что организаторы вложили душу в то, чтобы здесь все прошло на высоком уровне. И настоящим откровением для меня стало то, что всех участников соревнований встречали волонтеры в аэропорту, с подобной гостеприимностью мы сталкиваемся впервые», — прокомментировала ситуацию спортивный директор ВФЛА Светлана Абрамова.

Для спортсменов чемпионат России крайне важен, поскольку международные соревнования отменились.

«Ставить какие-то рекорды перед спортсменами задача не стоит. Основная перед ними задача — сохранить тот потенциал, который они набрали во время тренировок. Все они соскучились по соревнованиям, ждут с нетерпением возможности посоревноваться друг с другом, увидеть результаты своей работы на тренировках. Хотел бы выразить искренние слова благодарности Челябинску за то, что согласились провести эти соревнования», — подчеркнул главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.

Торжественная церемония открытия чемпионата начнется в 13:30, а завершит день соревновательный забег среди мужчин на 5 000 метров, который стартует в 19:50.