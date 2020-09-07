Командам Челябинской области поставлена задача выйти в Суперлигу лёгкой атлетики

В минспорте назвали рассказали, от кого из звёзд стоит ждать высоких результатов.

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На чемпионате России по лёгкой атлетики Челябинскую область представит 41 спортсмен. Из них 29 человек будут бороться в командном первенстве. Южноуральская сборная выступит в высшей лиге — втором по силе дивизионе отечественной легкой атлетики. При этом для спортсменов стоит задача выйти в Суперлигу на следующий год, а для этого нужно занять места с 1 по 3 в высшей лиге, сообщили «Первому областному» в пресс-службе министерства спорта региона.



«Так как южноуральская команда в этом году будет выступать в высшей лиге, то в составе команды выступать будут 29 спортсменов, остальные выступят в личном первенстве. Из всех результатов, показанных спортсменами, в командный зачёт пойдут 24 результата»,— отметил пресс-секретарь минспорта Виталий Визаулин.

Из-за травмы всероссийские старты пропустит лидер сборной России по прыжкам с шестом, южноуралей Тимур Моргунов. Однако даже в отсутствии звезды лёгкой атлетики представители Челябинской области смогут подняться на пьедестал. Реальные шансы есть у 3-х человек, добавили представители минспорта.

«Это — Соловьёва Евгения в толкании ядра, Соколова Анастасия в беге на 200 метров и Анищенков Никита в прыжках в высоту. Также мы будем следить за прыжками с шестом. Там будут выступать Людмила Петрова и Даниил Котов. Шансы на медали у них не велики, но есть, поэтому будем за них болеть»,— добавили «Первому областному» в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, что помимо взрослого чемпионата России в Челябинске одновременно пройдёт и форум среди юниоров и юниорок до 23 лет. Здесь у Южного Урала также есть возможность зацепиться за медали.

«Отдельный интерес представляют юниоры и юниорки до 20 лет. Наталья Комбарова и Екатерина Домнина выиграли две недели назад первенство России в своих возрастных группах соответственно в беге на 100 метров и 3000 метров с препятствиями. И интересно посмотреть, как они будут выступать во взрослом чемпионате. В первенстве России южноуральская команда также выступит в зачете среди команд Высшей лиги. В заявке всего 43 спортсмена (18 из них выступят в командном первенстве). Наши надежды на призовые места связаны с Кристиной Клещёвой и Кристиной Ефименко. Обе будут выступать в беге на 100 метров с барьерами. Надеемся, порадует нас Артемий Никитин, победитель зимнего первенства в беге на 1500 метров. Хорошие результаты в метании молота на недавно прошедших соревнованиях показывала Виктория Хитько»,— добавили в минспорта Челябинской области.

Напомним, чемпионат России по лёгкой атлетике пройдёт в Челябинске с 8 по 11 сентября на стадионе имени Елесиной. В соревнованиях по 23 дисциплинам разыграют 42 комплекта наград. Организаторы отмечают, что чемпионат пройдёт с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.