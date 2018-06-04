/ Центр зимних видов спорта поможет южноуральским керлингистам взять «золото» следующей Олимпиады

В Челябинске будут строить площадку для спортсменов, выступающих на льду.

У южноуральских керлингистов появится личная территория для тренировок. Сейчас спортсмены занимаются в «Уральской молнии», вместе с хоккеистами, конькобежцами и фигуристами. Такой лед для керлингистов не подходит. Однако через несколько лет для них построят целый Центр зимних видов спорта.

Идея строительства площадки для керлингистов появилась больше 5 лет назад. Однако воплотить ее в жизнь до сегодняшнего дня не удавалось. Когда председателем областной федерации керлинга стал Александр Агафонов, вопрос снова поднялся. Проект согласовали с городской администрацией, с министерством спорта. За основу взяли уже разработанное здание Центра олимпийской подготовки по шорт-треку.

Это бюджетный вариант, не сильно дорогой, но на практике такие дворцы и «выстреливают». Этот проект мы хотим взять как базу, и есть возможность его построить. В этом Центре будет отельная площадка для керлинга и площадка хоккейная, фигурного катания. Лед для керлинга должен быть идеально ровным. Камень, вес которого больше 10 килограммов, должен легко двигаться по льду. Поэтому одна арена будет отдана именно под керлинг. — рассказал сайту «Первый областной» председатель областной федерации керлинга Александр Агафонов.

Центр зимних видов спорта планируют построить через 2−3 года. Чем быстрее это случится, тем вероятнее керлингистам получить золотую медаль на следующих Олимпийских играх. Так считает Александр Агафонов. По его словам, именно отсутствие хорошей площадки для тренировки сейчас мешает демонстрировать высокие результаты. Особенно параспортсменам, ведь их команда на 50% состоит из южноуральцев.

Добавим, что сейчас идет поиск инвесторов и земельного участка для строительства Центра зимних видов спорта. На примете сейчас территория за ледовой ареной «Трактор». Ее выделяли федерации керлинга несколько лет назад. Сейчас Александр Агафонов выясняет, какового состояние земли, кому она принадлежит в данный момент. Председатель федерации керлинга считает, что эта территория идеально подошла бы под новый Центр, поскольку там есть подъездные пути, коммуникации, а главное — все спортсмены, выступающие на льду, будут заниматься рядом.

Аукцион по выбору компании, которая будет строить шорт-трек, должен пройти 18 мая.