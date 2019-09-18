У Олимпийских игр-2022 появились талисманы

Они представляют собой символы Китая.

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У зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине, появился свой талисман — панда по имени Бин ДуньДунь. А символом Паралимиады станет малютка китайский фонарик Сюэ Жунжун.

Организаторы Олимпиады в социальных сетях немного рассказали о панде Бин ДуньДунь.

«В ледяном костюме, с золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться духом Олимпийских игр со всем миром», — говорится в сообщении.

А китайский фонарик Сюэ Жунжун оказался сделан детьми. И как считают в Поднебесной — это символ чистоты зимних видов спорта.

Напомним, 24-е зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. И Пекин станет при этом первым городом, который принимал и летнюю (2008), и зимнюю Олимпиаду.