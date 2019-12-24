Трое южноуральцев стали призерами соревнований по керлингу на Сурдлимпийских играх

Состязания проходили в Италии.

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С 12 по 21 декабря в долинах Вальтеллина и Валькьявенна (провинция Сондрио, Италия) проходили XIX зимние Сурдлимпийские игры.

Сурдлимпийские игры являются международными спортивными соревнованиями инвалидов по слуху. Они проводятся с 1924 года под эгидой Международного комитета спорта глухих. Соревнования среди глухих спортсменов проводятся в полном соответствии с правилами международных федераций по видам спорта.

На этих Играх разыгрывались 35 комплектов наград в шести видах: керлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей, шахматы и горнолыжный спорт.

«Спортсменами Челябинской области Александром Пятковым, Олегом Дарчиевым и Анастасией Козыриной были завоеваны серебряные медали турнира по керлингу. К слову, по итогам Игр Анастасии было присвоено звание Заслуженный мастер спорта России», — сообщили в минспорта Челябинской области.

Всего в соревнованиях по керлингу приняли участие 7 женских и 12 мужских сборных команд из разных стран мира. По регламенту соревнований на первом этапе женские и мужские команды сыграли по кругу. Далее прошли игры плей-офф: полуфиналы, финалы и матчи за бронзовые медали.