/ Студент из Челябинска одолел итальянских спортсменов в стрельбе из лука

Бронзовыми медалями наградили всю сборную лучников России.

Новое достижение пополнило спортивную копилку Челябинска. Студент ЮУрГУ Антон Булаев взял «бронзу» во втором этапе Кубка мира по стрельбе из лука. Соревнование прошло в Турции. Третье место — командное. Студент из Челябинска и еще два российских лучника, Дмитрий Воронов и Александр Дамбаев, сумели одолеть несколько команд и сборную Италии, также претендовавшую на «бронзу».

Эта победа еще раз подчеркивает правильность названия нашего недавно прошедшего праздника «ЮУрГУ — спортивный вуз». Это еще одна медаль в копилку студенческого спорта ЮУрГУ и Института спорта, туризма и сервиса. Этот год действительно юбилейный, и Антон Булаев подтверждает это своими победами. — прокомментировал дилректор ИСТиС Вадим Эрлих.

Добавим, что Антон Булаев — мастер спорта международного класса, победитель первенства мира и Европы, кубков Европы, серебряный призер Чемпионата Европы, призер Чемпионатов России и первенств России.