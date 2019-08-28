Алексей Текслер рассказал о недостатках и преимуществах проекта ВСМ

Глава региона критикует этот проект с финансовой точки зрения.

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Алексей Текслер рассказал о том, на какой стадии сегодня находится проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург «Урал». 28 августа на пресс-конференции в Челябинске глава региона поделился своими сомнениями в проекте ВСМ и надеждами на него.

Основным «затормаживающим» фактором в создании магистрали стало финансирование. Алексей Текслер уверен, что регион в одиночку «не потянет» такой многозатратный проект.

«Такой многогранный проект, с одной стороны, сегодня крайне дорогой. Общая сумма составляет порядка 350-400 миллиардов рублей. Предполагается наличие гранта из федерального бюджета где-то на две третьих объема расходов. После запуска ВСМа, где-то 6-7 лет должно уйти на его строительство, объем средств должен финансировать региональный бюджет. От 7 до12 миллиардов в год. Это огромные деньги. Я критикую проект с точки зрения финансовой модели. Я сомневаюсь в пассажирском потоке, который предполагается финмоделью. Возможные расходы могут только увеличиваться», — рассказал Алексей Текслер.

Но также глава региона отметил и преимущества этого проекта с точки зрения развития агломерации Челябинск — Екатеринбург.

«Сегодня Челябинск примерно на 446 месте, Екатеринбург — на 368 месте. При урбанизации такое объединение агломераций может передвинуть нас на 180 место, и в стране наша агломерация станет третьей по размерам. Инвесторы обращают на такие вещи большое внимание. И в этом плане тема ВСМ играет уже другими красками. Важно, чтобы мы сделали Челябинск и его агломерацию абсолютно комфортным перспективным городом, чтобы он точно ни чем не уступал Екатеринбургу. Если мы подтянем Челябинск во всех смыслах к уровню Екатеринбурга, учитывая наши конкурентные преимущества, то у такого проекта есть будущее», — заявил глава региона.

Алексей Текслер резюмировал, что проект ни в коем случае не откладывается, над ним продолжают работать. Для главы Челябинской области важно, чтобы регион из-за этой магистрали не попал в «финансовую кабалу». Сейчас глава региона ищет варианты, чтобы с кем-то разделить расходы и риски по реализации этого проекта.