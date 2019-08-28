Алексей Текслер настроен на усиленную борьбу с коррупцией

Глава региона сразу попрощается с чиновниками, занимающимися бизнесом.

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Сегодня, 28 августа, на второй пресс-конференции Алексей Текслер резко высказался о коррупции в Челябинской области. Глава региона заявил, что сразу будет прощаться с теми чиновниками, кто за его спиной занимается бизнесом, в котором фигурируют госзакупки.

Глава Челябинской области внимательно ознакомился с анкетами людей, которые вошли в его команду. И он скрупулезно отнесся к каждой мелочи, которая может вызвать те или иные подозрения.

«Я посмотрел анкеты каждого человека, который работает в команде. Мы частично расставались с коллегами, исходя из анализа той информации, которая есть, в том числе и из информации от правоохранительных органов», — ответил на вопрос журналист Алексей Текслер.

Глава региона заявил, что с членами команды, которые занимаются бизнесом, связанным с государственными закупками, у него будет разговор простой: их ждет немедленно увольнение и дальнейшие разбирательства с правоохранительными органами.

«Борьба с коррупцией будет продолжена вместе с правоохранителями. У меня простой принцип: я не хотел бы, чтобы чиновники или за их спинами члены их семей занимались бизнесом, который так или иначе связан с муниципальными или государственными закупками и со всем, что с этим связано. Это та „красная тряпка“, на котороую я реагирую»,— заявил Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что работа уже давно ведется, и останавливаться на достигнутом он не собирается. Так что все чиновники-бизнесмены в ближайшее время лишатся своей должности.