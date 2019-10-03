Призерами турнира «Arnold Classic» стали южноуральские бодибилдеры

Знаменитые международные соревнования проходили в Испании

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С 20 по 22 сентября в Барселоне состоялись одни из самых значимых соревнований по бодибилдингу и фитнесу «Arnold Classic», организатором которых является знаменитый культурист, актер и политик Арнольд Шварценеггер.

Эти состязания пользуются большим авторитетом среди бодибилдеров и сравниваются с чемпионатом «Мистер Олимпия». Персональный тренер из Челябинска, вице-чемпионка Европы и двукратная чемпионка России Мария Галицкова победила в номинации «Фитнес-бикини».

«Это была моя мечта, на этот турнир я мечтала попасть с тех пор, как начала заниматься бодибилдингом. Поэтому мои эмоции невозможно передать. Иногда было, конечно, тяжело, но когда есть мечта и цель, все осуществимо», — поделилась Мария Галицкова.

Также серебряные медали соревнований завоевали Татьяна Мандолина в категории «Бодифитнес» и Рубин Гайнуллин в бодибилдинге до 90 килограммов.

А южноуральцы Алексей Добрынин, Андрей Семков и Евгения Филатова вошли в шестерки лучших спортсменов в своих категориях.