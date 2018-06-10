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/ Юбилейный заплыв в Троицке попал в книгу рекордов России

Юбилейный заплыв в Троицке попал в книгу рекордов России

Сейчас достижение рассматривают и в международной организации.
сегодня в 08:00
  |  Спорт

Троицк вошел в Книгу рекордов России. Там увековечена юбилейная эстафета на 275 километров, приуроченная к юбилею города. Преодолеть внушительное расстояние почти 200 участникам удалось за 4 суток 8 часов и 43 минуты. В бассейне подсчитали, что средняя скорость участников равна 2,6 километрам в час.

Мероприятие уже внесено в книгу рекордов России, осталось дождаться ответа от книги рекордов Гиннесса. Администрация города благодарит всех участников эстафеты за сопричастность к такому большому событию. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Троицкого городского района.

Напомним, плавательный марафон начался 4 мая. Открыл эстафету глава города Александр Виноградов, преодолев 1000 метров. Закрытие эстафеты взял на себя директор бассейна Василий Хасанов.

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