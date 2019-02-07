/ Маленькая спортсменка из Челябинска поставила рекорд России по прыжкам в длину

Девочка получила золотую медаль и сертификат, подтверждающий достижение, перед днем рождения.

Вероника Кислицына, знаменитая танцовщица и спортсменка из Челябинска, снова прогремела на всю Россию. Девочка поставила новый рекорд, в этот раз по прыжкам в длину. 5-летняя челябинка смогла с места преодолеть расстояние в 145 сантиметров, хотя для ее возраста норма прыжка на 10 сантиметров меньше. До этого 5-летние девочки в России не могли похвастаться такими достижениями.

Вероника занимается гимнастикой с 3 лет. Мы серьезно к этому относимся, даже не ходим в садик перед соревнованиями, чтобы не заболеть. Растим настоящую чемпионку. Веронике самой нравится заниматься спортом, она мечтает о золотом значке ГТО. Сдавать нормативы можно с 6 лет, но Вероника уже по некоторым показателям обходит ребят старше ее. Своим ежедневным трудом и тренировками она добилась такого результата. Цели ставить рекорды у нас нет, дочь просто делает то, что ей нравится. — рассказал сайту «Первый областной» отец девочки Василий Кислицын.

Отметим, что Веронике 7 февраля исполнилось 6 лет. Уже на следующей неделе девочка планирует сдать нормы ГТО. Сейчас же у нее есть две золотые медали — подтверждения рекордов. В начале 2018 года Вероника уже попала в Книгу рекордов России, выполнив максимально возможное количество приседаний на одной ноге.

А телезрителям Вероника Кислицына запомнилась участием в шоу детских талантов «Лучше всех».