/ Книги «в добрые руки» раздаст челябинская библиотека

Навсегда забрать из хранилища можно будет списанные издания.

Новую жизнь хотят подарить списанным книгам в библиотеке имени Пушкина. Издания существуют давно, и информация в некоторых из них частично устарела. Это касается книг по научным дисциплинам, как химия, биология, физика, астрономия и другим. Однако большая часть содержания актуальна. Поэтому книги предлагают взять заинтересованным челябинцам.

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 02.02.2017 г. № 115 «О внесении изменений в Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», библиотеки получили право передавать списанные книги всем желающим. Пусть книга ветхая, но она может обрести вторую жизнь и быть прочитанной кем-то. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении культуры Челябинска.

Акция пройдет 13 июня в Центральной библиотеке имени Пушкина (улица Коммуны, 69).

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