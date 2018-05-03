/ Трое туристов исчезли во время сплава по реке Юрюзань

Пропажу мужчин обнаружили их родные.

2 мая туристы перестали выходить на связь во время сплава по реке Юрюзань. Трое мужчин находились в одной лодке во время водного похода. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к областным спасателям.

Прибыв на место, спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области нашли потерявшихся в пяти километрах ниже Усть-Катава. После чего их сопроводили до берега и передали сотрудникам полиции и родственникам. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Медицинская помощь туристам не потребовалась.

Напомним, в конце апреля сплавляющимся по реке Юрюзань туристам также потребовалась помощь спасателей. Мужчина пропал из поля зрения своих спутников, найти удалось лишь пустую лодку. Спустя сутки пропавшего нашли.