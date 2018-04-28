/ Троицк намерен войти в книгу рекордов Гиннесса с плавательным марафоном

Участникам необходимо преодолеть 275 километров.

Жители Троицка готовятся установить рекорд книги рекордов Гиннесса. Для этого участникам необходимо преодолеть вплавь 275 километров. Для этого местный бассейн будет работать круглосуточно в течение нескольких дней — с 3 по 8 мая.

Уже подана заявка на включение данного проекта в книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий зафиксированный рекорд — 176 километров. Откроет эстафету глава города Александр Виноградов. Уже заняты практически все этапы, осталось немного свободного времени. Бассейн приглашает всех желающих принять участие в эстафете на 275 километров и войти в историю нашего города. — говорится на сайте Троицкого городского округа.

Отметим, что в дни проведения мероприятия «Ночь в бассейне» жители Троицка получат возможность поплавать на соседней дорожке или поболеть за спортсменов в любое время суток.