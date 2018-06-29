/ Челябинцы готовятся к благотворительному старту

Марафон пройдет в парке Гагарина.

В субботу, 30 июня, челябинцев приглашают в парк имени Гагарина для участия в благотворительном марафоне. «Бег во благо» рассчитан на 4 дистанции разного уровня сложности. Все собранные средства организаторы направят на благотворительность, забег приурочен ко Дню рождения благотворительного Фонда «МОСТ».

К участию в дистанции 21 километр допускаются все желающие старше 18 лет, имеющие необходимую физическую подготовку, а для участия на дистанциях 10, 5 и 2 километра допускаются все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку. — предупреждают организаторы.

Благотворительная акция «Бег во благо» состоится 30 июня.

Для участия рекомендовано пройти регистрацию. Место сбора — центральная сцена в парке имени Гагарина. Начало в 9:00.